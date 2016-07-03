Санкт-Петербург, 3 июля, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Открытие мемориальной доски финскому военному деятелю, участвовавшему в блокаде Ленинграда, Карлу Густаву Эмилю Маннергейму было «тайной операцией ради большой политики». Такое мнение высказал полковник запаса, выпускник и преподаватель ВИТУ Игорь Ярошенко на конференции «Город против памятной доски Маннергейму», сообщает сегодня, 3 июля, корреспондент ИА REGNUM.

Карл Маннергейм и президент Рюти. 1944

Преподаватель рассказал также о том, как в вузе восприняли новость об открытии доски: никто ничего не знал. Как рассказал Игорь Ярошенко, о предстоящей церемонии ему стало известно случайно, в ночь с 15 на 16 июня, от одного из выпускников вуза. Торжество не было рассчитано на массовую аудиторию и хорошо охранялась. «Внутренний междусобойчик», куда входили «почетные гости церемонии», охраняли два оцепления — из курсантов и сотрудников полиции. «Курсанты ВИТУ были без нашивок и прятали лица», — отметил преподаватель. По его словам, после того, как доска была открыта, многие родители и курсанты обращались в учебное заведение с вопросом: «Почему мы все молчим?».

Игорь Ярошенко уверен: увековечение памяти Маннергейма в городе-герое, выжившем в блокаде, «большая провокация», и лучший ответ — не поддаваться на нее. Все было устроено так, чтобы «пощупать наши нервы» и посмотреть, кто готов дать ответ на это, считает полковник запаса.

Напомним, мемориальная доска пособнику Гитлера Маннергейму была открыта в Петербурге 16 июня по адресу ул. Захарьевская, 22. В церемонии приняли участие руководитель аппарата президента Сергей Иванов, министр культуры Владимир Мединский, представители министерства обороны.

В конференции «Город против памятной доски Маннергейму» принимают участие историки, общественные деятели из Петербурга и Карелии, мероприятие организовано общественным движением «Суть времени».