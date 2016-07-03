Багдад, 3 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Количество погибших в результате двух террористических атак в центре Багдада продолжает стремительно расти. По последним данным, в серии терактов в столице Ирака погибли 167 человек, еще 168 получили ранения, и, по всей вероятности, данные цифры не являются окончательными, сообщает 3 июля турецкое агентство новостей Hurriyet, со ссылкой на занимающийся расследованием атаки комитет Службы безопасности Ирака.

L.C. Nøttaasen Траур

Первый взрыв прогремел в центральном районе иракской столицы Аль-Каррада, где во время священного для мусульман месяца Рамадана особенно многолюдно после захода солнца. Источником взрыва стал заминированный автомобиль, его интенсивность была настолько высока, что загорелись расположенные рядом здания и автомобили. Вскоре еще одна бомба взорвалась в северном районе города. Общее число жертв терактов постоянно растет, и если утром сообщалось о двух десятках погибших к настоящему моменту их количество уже составило 167 человек. Еще столько же — 168 человек — получили ранения различной степени тяжести.

На месте трагедий продолжают работать оперативники, кроме того состояние многих раненых критическое, медики борются за их жизни.

Ответственность за террористические атаки взяла на себя террористическая исламистская группировка «Исламское государство», ее деятельность запрещена в ряде стран, в том числе в России.