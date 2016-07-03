Ташкент, 3 июля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Узбекистанские банки ввели ограничения на снятие за рубежом наличных денежных средств с конверсионных карт, выдаваемых банками республики, сообщает Газета.уз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снятие наличности

Отныне граждане, получившие такие карты, могут снять с них наличность в размере не более $300 в месяц.

Ранее банки Узбекистана разрешали обналичивать за рубежом денежные средства в размере $100 в день.

«При этом в трех государствах — Турции, Китае и ОАЭ — конверсионные карты больше не будут приниматься к оплате терминалами предприятий розничной и оптовой торговли. В то же время этими картами, как и прежде, можно будет оплатить проживание в отеле, питание, лечение и учебу», говорится в сообщении.