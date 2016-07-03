Минск, 3 июля, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Гран-при и первых мест по итогам состоявшегося с 28 июня по 3 июля в грузинском городе Кобулети международного фольклорного фестиваля удостоены коллективы из стран бывшего СССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В грузинском городе Кобулети завершился традиционный международный фольклорный фестиваль

По словам организаторов, в фестивале приняли участие около 1,5 тыс человек из нескольких десятков стран, в том числе России, Украины, Польши, Казахстана, Латвии, Эстонии, Армении, Ирана, Латвии. На самом деле, помимо конкурсантов, фестиваль посетили несколько тысяч человек, в том числе иностранные туристы из Евросоюза и Евразийского союза, так как Кобулети — курортный город и сейчас в нём отдыхают граждане многих стран.

Фактически в рамках одного мероприятия было проведено два конкурса — IV Всемирная Олимпиада фольклорных танцев «Новая жизнь» (New Life) и XII Международный фольклорный фестиваль «Морская гармония» (Sea Harmony). Церемония награждения состоялась после гала-концерта 2 июля. С начала конкурса, длившегося ежедневно с вечера до полуночи, в летнем амфитеатре выступали коллективы из разных стран, причём некоторые постсоветские республики были представлены несколькими коллективами.

Традиционно наибольшее количество участников обеспечила Грузия. По несколько призов увезут с собой артисты из России и Казахстана. Также поощрены прибалты, поляки и армяне. Практически никто не остался без награды — все получили как минимум дипломы и медали. Так как фестиваль объединил два конкурса, то третьих, вторых и первых мест было больше одного, а гран-при — целых три. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор фестиваля, это справедливо, так как под одной крышей проходило два конкурса и уровень участников из десятков стран был очень высок.

Действительно, уровень выступавших — преимущественно самодеятельных коллективов, был очень высок. Возраст конкурсантов — от 7 до 60 лет. Учитывалось мастерство исполнителей и талант хореографа. Хореографов поощрили отдельно. В специальных номинациях оценены костюмы, вокал и другие качества конкурсантов. Представитель местных властей выразил особую благодарность за сохранение традиций, в том числе и народных костюмов.

Настоящий фурор на фестивале произвёл детско-юношеский ансамбль «Иверия» из Сочи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники коллектива, они занимаются в обычной школе, арендуя спортзал. По всей видимости, хореограф ансамбля заслуживает гораздо большего, чем звания заслуженный педагог России.

Конкурсанты из Казахстана представили несколько номеров — восточные и индийские, мексиканские и казахские танцы. Яркие костюмы и пластика отличали юных конкурсанток на фоне коллективов из Кавказа.

Польша и Прибалтика были представлены в старшей возрастной категории. Они также привезли народные танцы и выступали в народных костюмах. Зрители отметили техничность и слаженность коллектива из Армении.

Белоруссия на конкурсе не была представлена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM директор и юрист фестиваля, переговоры велись с января вплоть до последних недель перед конкурсом и закончились безрезультатно. Министерство культуры Белоруссии не дало вразумительного ответа на вопрос, почему белорусские исполнители не смогут принять участие в конкурсе. Переговоры с представителями белорусских государственных ансамблей (такова специфика постсоветской республики) также оказались бесплодными.

По словам организаторов, в частных разговорах белорусская сторона ссылалась на отсутствие денег. У соседних Латвии и Эстонии нашлись возможности достойно представить свои национальные культуры без пафосных заявлений на тему членства в СНГ, объявлений «года культуры» и тому подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в международном фестивале фольклорного танца «Морская гармония» в грузинском Кобулети приняли участие около 2,5 тыс конкурсантов (70 коллективов). Гран-при конкурса завоевал дагестанский коллектив «Ватан».