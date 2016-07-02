Париж, 3 июля, 2016, 02:21 — ИА Регнум. В субботу, 2 июля, экс-президент Франции Николя Саркози объявил о своих планах уйти в отставку с поста председателя крупнейшей оппозиционной французской партии «Республиканцы». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова Саркози.

MEDEF Николя Саркози

О своем намерении покинуть пост главы партии бывший французский лидер объявил на партийном съезде. Как пишет Reuters, Николя Саркози не мог бы принять участие в предварительных выборах перед выборами в президенты 2017 года, если бы оставался лидером «Республиканцев».

Официально Саркози еще не выдвигал свою кандидатуру для участия в праймериз, однако, как сообщили в штаб-квартире партии, это произойдет в ближайшее время, в крайнем случае — в конце августа. Так, в ноябре партия «Республиканцы» организуют внепартийные выборы, где изберут кандидата для президентской гонки будущего года. Основным соперником Николя Саркози в предвыборной гонке будет экс-премьер Франции Ален Жюппе.

Напомним, что в период с 2007 по 2012 год Саркози возглавлял Францию. Пойдя избираться на второй президентский срок, Саркози во втором туре проиграл своему сопернику Франсуа Олланду. Спустя два года после этого экс-глава Франции сообщил, что возвращается в политику. Так он возглавил крупнейшую французскую оппозиционную партию «Республиканцы».