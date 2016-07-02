Минск, 2 июля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Государственный пограничный комитет «презентовал имиджевый видеоролик с пограничной вышиванкой» ко Дню независимости Белоруссии. Об этом 2 июля проинформировала пресс-служба ГПК Белоруссии со ссылкой на госинформагентство БелТА, которое, в свою очередь, ссылается на пресс-секретаря ведомства Александра Тищенко.

Двуязычие в Белоруссии плавно переходит в одноязычие, а популяризация «вышиванки» заменяет отчёты о росте экономики и благосостояния народа.

«Сейчас вышиванка приобретает национальный тренд. Узор полевой камуфляжной формы белорусских пограничников, в которой они несут службу, состоит из пазлов. Мысленно пытаясь их собрать в единое целое, мы заметили, что получается как раз традиционный узор белорусской вышиванки. Отсюда и родилась творческая идея монтажа видеоролика», — приводятся слова Тищенко.

В официальном сообщении сказано также, что «вышиваночный» видеоролик был изготовлен в пресс-центре ГПК. Авторы использовали музыку Игоря Лученка и слова Якуба Колоса (дважды лауреата Сталинской премии Константина Мицкевича). Об исполнителе песни гораздо меньше информации. Симптоматично и то, что в небольшом сообщении, опубликованном на сайте Госпогранкомитета, фамилия пресс-секретаря представлена в двух вариантах.

«Не исключено, что пограничная вышиванка будет существовать не только в видеоролике. Александр Тимщенко обратил внимание, что белорусскоязычная версия официального сайта ГПК оформлена в стиле традиционной вышиванки», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Белоруссии продолжили политику «белорусизации», используя символику и политическую мифологию местных националистов, выдавая ей за «национальную». На словах Александр Лукашенко дистанцируется от русофобствующей прозападной оппозиции, но на деле охотно использует идеи и наработки не только своих номинальных оппонентов, но также их зарубежных кураторов.

В частности, госагитпроп Белоруссии уже третий год популяризирует «вышиванку», моду на которую безуспешно пытались привить представители русофобствующей прозападной оппозиции в Белоруссии при помощи польских кураторов. До этого «вышиванку» активно популяризировали на Западной Украине — там аналогичный проект успешно развивался вплоть до государственного переворота 2014 года и начала гражданской войны.

Накануне созданный властями и финансируемый из госбюджета «Белорусский республиканский союз молодёжи» объявил серию «вышиваночных» мероприятий. В их числе — «арт-парад «Пад сцягам у вышыванках», «эстафета «Арт-фолк», «акция «Гэта наша», «флешмоб «Славянскія матывы», «стрит-арт «Родныя узоры», «фотосессия в вышиванках», «фотоконкурс «Сэлфі&фота ў вышыванцы», «интерактивная экспозиция «Фолк-кірмаш». Данные мероприятия БРСМ поручено провести в рамках «Года культуры».