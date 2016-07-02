Берлин, 2 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, ранее выступающий за дортмундскую «Боруссию», переходит в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом, как сообщается на официальном сайте немецкой команды, заявил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

qnm.it Генрих Мхитарян

«Манчестер Юнайтед» сделал нам предложение, — говорит он. — Если бы мы (руководство «Боруссии) его не приняли, футболист покинул бы команду бесплатно в 2017 г, и мы бы отложили решение кадрового вопроса только на один год».

Условия и детали контракта Мхитаряна с «Манчестер Юнайтед» не раскрываются. Однако, по данным СМИ, 27-летний футболист обошелся английскому клубу в 42 млн евро.