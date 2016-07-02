Рим, 2 июля, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Италии пока сообщает о девяти погибших соотечественниках при теракте в ресторане Holey Artisan Bakery в Дакке. Личности погибших уже установлены.

palmosnews.com Солдаты. Дакка

Итальянские СМИ со ссылкой на представителей армии Бангладеша сообщают, что большинство жертв были итальянцами и японцами. «Многие из них были убиты холодным оружием, ножами», — заявил представитель вооруженных сил. «Террористы заставляли заложников читать стихи из Корана, кто не мог прочитать ничего, или был не мусульманской веры, того подвергали пыткам, а затем убивали», — сообщил один из спасённых заложников.

Двое итальянцев работали поварами в ресторане Holey Artisan Bakery. Джакопо Биони и Диего Россини спаслись бегством через крышу вместе со своим коллегой аргентинцем, как только услышали выстрелы в зале. Диего Россини рассказал информационному агентству ANSA, что в злополучный вечер много итальянцев находились в ресторане. Клиенты занимали два столика, за одним находились семь человек, за другим — три. Террористы ворвались в зал с большими сумками, содержащие взрывчатые вещества, бомбы и гранаты. На вид им было от 20 до 25 лет.

Погибшие итальянцы не были туристами, почти все они являлись предпринимателями и по разным причинам проживали в Бангладеше. «Один из спасшихся Джанни Боскетти вышел на минуту, чтобы ответить на телефонный звонок, услышав выстрелы, спрятался в саду за растениями. Остальные клиенты погибли», — сообщает Диего России.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что перед подобной трагедией радикального экстремизма Италию объединяет боль и сострадание. «Мы плачем слезами сочувствия и соболезнования, но в то же время готовы заявить: Италия не отступит перед безумием тех, кто хочет разрушить повседневную жизнь, мы ранены, но не покорены».

Национальная сборная Италии по футболу повяжет траурные ленты во время сегодняшнего матча против Германии в память об убитых соотечественниках в Дакке. Футбольная ассоциация отправила официальный запрос на получение разрешения от УЕФА, которая предоставила подобное разрешение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 июля вооруженные люди напали на ресторан Holey Artisan Bakery в дипломатическом квартале Дакки (Бангладеш). Террористы взяли в заложники 35 человек и засели в здании. Ресторан был блокирован силовиками. Утром солдаты пошли на штурм. 20 человек, все иностранные граждане, были убиты, 6 террористов ликвидированы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в России организация «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России).