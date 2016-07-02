Москва, 2 июля, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации Президента РФ Вячеслав Володин — опытный политик, может победить на выборах в Госдуму РФ, считает премьер России Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Володин Вячеслав Викторович

В интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия» (ВГТРК) глава правительства отметил, что в предвыборных списках «Единой России» появились новые имена.

«Каждый из этих новых людей, кандидатов, на мой взгляд, способен победить. Как способен победить и Вячеслав Викторович Володин, он опытный политических боец, избирался несколько раз в Государственную Думу от Саратовской области», — заметил Дмитрий Медведев.

Премьер-министр Правительства РФ также подчеркнул, что Вячеслав Володин непосредственно в администрации Президента занимался проведением предварительного голосования «Единой России».

«Вот он и решил попробовать свои силы. Мне кажется, это неплохо», — сказал Дмитрий Медведев.