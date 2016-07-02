Москва, 2 июля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва не станет специально освобождать занятые ниши в торговле для каких-либо государств, включая Турцию. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают «Вести».

ИА REGNUM Контрсанкции

Медведев заявил, что процесс восстановления торгово-экономических связей между Россией и Турцией будет разделен на два этапа. При этом председатель правительства подчеркнул, что Россия не будет сознательно менять экономику под любое государство, «в том числе и под такого нашего крупного торгового партнера, как Турция».

«Что случилось, то случилось. Скажем прямо, не по нашей вине. Поэтому какие-то экономические ниши были заняты другими странами», — напомнил председатель правительства.

Он подчеркнул, что тем, кто пришел на российский рынок с добрыми намерениями не будут поступать сигналы от властей, что возвращаются турецкие поставщики продуктов, товаров, и они должны уйти.

Напомним, Россия ввела санкции в отношении Турции после инцидента с Су-24 в небе над Сирией. Санкции предусматривают запрет на ввоз из Турции ряда сельскохозяйственных товаров. Теперь санкции отменяются, так как Кремль счел письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину официальными извинениями.