Калуга, 2 июля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. 1 июля 2016 года Общественный антикоррупционный комитет Калужской области направил запрос в Следственный Комитет региона с просьбой подтвердить либо опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Игоря Горских, который возглавляет обнинскую Корпорацию ООО «Русская недвижимость». Это предприятие широко известно калужанам строительством нового общежития Калужского Государственного Университета, выкупленного затем Министерством образования и науки РФ, а полмиллиарда рублей. В обращении общественники просят руководство следственного органа сообщить, было ли управлением возбуждено уголовное дело в отношении Горских И.И. по статье 204 УК РФ, по факту передачи им коммерческого подкупа оценщику за завышение оценки построенного предприятием Горских здания КГУ им Циолковского.

rosvuz.ru КГУ им Циолковского

По полученной ОАК КО информации, указанная оценка превышает фактическую стоимость объекта более чем на 500 миллионов рублей и была представлена Горских в Министерство образования РФ в обоснование цены выкупа у Горских этого здания за счёт средств бюджета.

Свой интерес общественники аргументируют большим общественным резонансом этого дела.

Председатель Общественного антикоррупционного комитета региона А.А.Галич прокомментировал ИА REGNUM свой запрос в СК тем, что в области это уже не первый случай, когда возбуждаются резонансные уголовные дела, но информация о них становится достоянием общественности с большим запозданием. Примером тому может служить уголовное дело по ряду руководителей министерства дорожного хозяйства области, информация о котором появилась в прессе с большим запозданием. Общественники убеждены что вокруг резонансных дел коррупционной направленности не должно быть информационного вакуума.

Безусловно, что нельзя предавать гласности все, что есть в уголовном деле. До определенного времени эта информация не подлежит разглашению и должна быть строго конфиденциальной. Однако в той части, что стало известно по резонансному делу самому лицу, в отношение которого это дело возбуждено, если это дело связано с коррупцией или бюджетом, — общество вправе знать как собственник бюджета.