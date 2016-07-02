Дакка, 2 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Представитель Вооруженных сил Бангладеш бригадный генерал Наим Асраф Чаудхури заявил, что в результате нападения исламистов на ресторан в дипломатическом квартале в Дакке погибли 20 человек, не считая ликвидированных боевиков. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Reuters.

palmosnews.com Солдаты. Дакка

Генерал сообщил, что большинство жертв были убиты холодным оружием. Всего силовикам удалось освободить 13 заложников, один из которых оказался гражданином Японии, двое — граждане Шри-Ланки.

Ранее сообщалось только о ликвидированных боевиках. Позже стало известно о двух погибших полицейских.

Напомним, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).