Дакка, 2 июля, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В ходе штурма ресторана в дипломатическом квартале столицы Бангладеш Дакке, в который захватили исламисты, освобождены 18 заложников. Об этом сегодня, 2 июля, пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию.

rferl.org Полиция рядом с местом проведения операции

Ранее сообщилось о 13 освобожденных заложников, среди которых трое иностранцев.

Напомним, накануне исламисты открыли стрельбу в дипломатическом квартале Дакки, а затем захватили ресторан и взяли посетителей в заложников. Сегодня утром силовики пошли на штурм ресторана. Были ликвидированы шестеро боевиков. Двое полицейских погибли.

По последним данным освобождены 18 заложников.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России).