Берлин, 2 июля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Германское министерство иностранных дел выступило с заявлением о перспективах вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сегодня, 2 июля, пишет германское издание Zeit со ссылкой на пресс-секретаря МИД ФРГ.

caldana Рейхстаг.

Представитель германского МИД заявил, что Украине не стоит рассчитывать на скорое вступление в Европейский Союз. Никаких перспектив в ближайшем будущем у Киева для этого нет.

Пресс-секретарь германского внешнеполитического ведомства заявил, что «Украина ещё не готова» для Евросоюза и у нее много внутренних проблем. В частности, коррупция. «В данном вопросе Украина так и не продвинулась», — отметил представитель министерства.

Напомним, в начале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот. Власть захватила евромайданная хунта, которая объявила курс на вступление в Евросоюз и НАТО. После переворота началась гражданская война и жесточайший экономический кризис. Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.

Был подписан договор об ассоциации Украины с ЕС. Однако, в Нидерландах был инициирован референдум по вопросу целесообразности соглашения об ассоциации Украины с ЕС. 61% проголосовавших заявил, что такой целесообразности нет. Правда, референдум носит только рекомендательный характер. Нидерланды остаются пока единственным государством ЕС, которое не ратифицировало соглашение об ассоциации.

23 июня в Великобритании состоялся референдум о выходе королевства из Евросоюза. Неожиданно победили евроскептики и теперь Соединенное королевство стало первой страной, которая выходит из ЕС.

Нынешний украинский премьер Владимир Гройсман раскритиковал решение британцев и заявил, что Украина войдет в Евросоюз через 10 лет.

При этом помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая являлась одним из кураторов Евромайдана, заявила, что даже через 20 лет Украина не вступит в Евросоюза, так как является нецивилизованной страной.