Кишинёв, 2 июля, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Молдавии Андрей Галбур провели встречу в Сочи на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, министры обсудили перспективы активизации двустороннего политического диалога.

mid.ru Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Молдавии Андрей Галбур

Они приветствовали возобновление дискуссий на уровне сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередная встреча которых запланирована на 5−6 июля в Кишиневе.

Галбур и Лавров далее также отметили возобновление переговоров по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» и обсудили перспективы этого процесса на текущий год. Кроме того, министры затронули вопросы, касающиеся миграции и культурно-гуманитарного сотрудничества.

5−6 июля в Молдавии ждут с визитом заместителя председателя правительства РФ, спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Он также является сопредседателем молдавско-российской межправкомиссии, которая не проводила заседания с осени 2012 года ввиду охлаждения двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в рамках визита Рогозина в Молдавию «предстоит согласовать дорожную карту для снятия ограничений на экспорт молдавских товаров на российский рынок».

Российский вице-премьер также намерен посетить Приднестровье, где у него запланирована встреча с президентом ПМР Евгением Шевчуком и руководством парламента ПМР.