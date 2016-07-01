Бордо, Франция, 1 июля, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв ожидает упорную борьбу в четвертьфинальной игре чемпионата Европы против Италии, передает Die Zeit.

Евро-2016

«Итальянцы, конечно, на одном уровне, (это) понятно», — сказал Лёв на пресс-конференции на стадионе в Бордо.

О составе и игровой схеме чемпионов мира он решил промолчать. В интервью ZDF немецкий тренер после нескольких секунд раздумья опроверг информацию о том, что на позиции крайнего защитника вместо молодого Джошуа Киммиха сыграет Бенедикт Хёведес.

«Нет», — таков был ответ и на вопрос, выйдет ли «бундестим» в том же составе, как и в победном матче 1/8 финала против Словакии (3−0).

Напомним, матч ¼ финала Евро-2016 состоится 2 июля в 22−00 по Москве.