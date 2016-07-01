Воронеж, 1 июля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Принять меры по недопущению заторов на федеральной дороге М-4 «Дон» потребовал губернатор Воронежской области Алексей Гордеев на встрече с директором Воронежского филиала Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Юрием Байрамовым 1 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

russianhighways.ru Федеральная трасса М-4 «Дон»

Поводом для встречи стали многокилометровые пробки, которые образуются на трассе «Дон» в Воронежской области из-за дорожных работ. Губернатор жестко раскритиковал организацию работ филиалом ГК «Российские автомобильные дороги» и привел в пример случай, когда в час-пик ремонтники перекрыли часть магистрали, создав многокилометровый затор.

«В пять часов дня начали ремонтировать, перекрыли половину проезжей части между Павловском и Лосево. Поступают жалобы от местных жителей. Если будет продолжаться такой подход и пренебрежение своим функционалом, мы официально поставим вопрос о несоответствии должностных лиц своим обязанностям», — подчеркнул глава региона.

Губернатор настоятельно рекомендовал руководителю филиала госкомпании срочно решить проблему с заторами, в частности, перенести проведение работ на ночное время.

Юрий Байрамов на втрече также доложил о ходе строительства участка автомобильной дороги М-4 «Дон» с обходом села Лосево и города Павловска. Речь идет о строительстве дороги первой категории протяженностью 86 километров, с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Планируется построить 35 мостов и путепроводов, пять развязок в разных уровнях, семь площадок для отдыха. К данному моменту завершено проектирование дороги и подготовлена проектная документация. В октябре планируется объявить конкурс на комплексное долгосрочное инвестиционное соглашение.