Скопье, 1 июля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Глава делегации Европейского союза в Македонии Авио Орав выразил озабоченность отсутствием прогресса в преодолении политического кризиса в стране, передает Daily Mail.

Уильям Хогарт. Триумф депутатов. 1755

Орав заявил, что ЕС «серьезно озабочен» и, «к сожалению», не наблюдает серьезного продвижения в македонской политике.

Политический кризис в балканской стране начался 15 месяцев назад после обвинений оппозиции о том, что правящие консерваторы незаконно прослушивали около 20 000 человек. В числе последних — судьи, сотрудники полиции, политические деятели, иностранные дипломаты и журналисты.

Ведущие политики Македонии согласились на посредничество ЕС, в рамках которой тогдашний премьер-министр Никола Груевски ушел в отставку. Это открыло путь для досрочных выборов, но они были дважды отложены. Политические партии все еще не могут договориться о дате голосования.