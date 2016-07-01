Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Стихия, накрывшая накануне Ростов-на-Дону, дала повод для очередного обращения к президенту РФ. На этот раз главу российского государства горожане просят оказать помощь в оборудовании «ливневок». Петицию, которую направят президенту России Владимиру Путину, подписали уже более 700 человек, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Инициатором письма выступил горожанин Николай Картошкин. Он считает, что будь в донской столице нормальная система ливневой канализации, то трагедии можно было избежать.

«Данной проблеме уже много лет и каждый год в Ростове-на-Дону идет дождь. Каждый год вышеуказанные участки затапливаются, каждый год журналисты и администрации проводят пресс-конференции. Каждый раз отмечают необходимость реконструкции «ливневок», строительство новых ливневых отводов, изменение архитектурных решений. Но каждый год потоп повторяется», — сказано в обращении.

Также проблема приобретает все большую актуальность в связи с проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу, который как раз будет проходить в эти дни. Поэтому автор просит оказать помощь из федерального бюджета.

«Наш город в 2018 году будет принимать футбольных болельщиков со всего мира, наш гостеприимный город всех их примет с радостью, которую может омрачить обычная гроза. Иностранные туристы могут пострадать (утонуть) в центре Ростова-на-Дону, а это может нанести существенный урон по международному престижу России», — считает автор.

Напомним, что непогода унесла жизнь 13-летней девочки. По данному факту уже проводится проверка. Еще несколько горожан пострадали от удара стихии.