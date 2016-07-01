Орел, 1 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Имущество орловского ЗАО «Дормаш» арестовано: общая сумма долга предприятия составляет более 260 млн рублей, только по зарплате рабочим долг руководства завода превышает 42 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля сообщили в пресс-службе регионального Управления службы судебных приставов.

Vassilis Арест имущества

По данным приставов, на данный момент в отношении ЗАО «Дормаш» возбуждено 3 тысячи 134 исполнительных производств — только о взыскании долгов по зарплате на общую сумму более 42 млн рублей. Общий долг завода перед всеми кредиторами, в рамках сводного исполнительного производства, превышает 260 миллионов рублей.

Имущество ЗАО «Дормаш» — а это и транспортные средства, и оборудование, и недвижимость, и даже готовая продукция — описано и арестовано. Стоимость арестованного имущества, по предварительной оценке, составляет 213 млн 395 тыс. рублей.

По результатам оценки на реализацию (его осуществляет ТУ Росимущества) уже направлено имущество на сумму 42 миллиона 140 тысяч рублей. Деньги, полученные от продажи, напрявят на погашение долгов по зарплате.

Ограничены и операции по счетам: на счета предприятия, открытые в кредитных организациях, вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства. Вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, обязывающее должника перечислять 50% от суммы денежных средств, поступающих в кассу предприятия, на депозитный счет судебных приставов.

На данный момент со счета ЗАО приставами списан миллион рублей, деньги направлены на частичное погашение долгов по зарплате.

Как подчеркнули в управлении, долги будут погашаться пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме, указанной в исполнительном документе. Вместе с тем, исполнение судебных решений, признают приставы, осложняется оспариванием должником и третьими лицами в судебном порядке действий судебного пристава по наложению ареста на имущество ЗАО «Дормаш».

ЗАО «Дормаш» является одним из крупнейших предприятий региона, он входит в список системообразующих предприятий региона.

О проблемах на предприятии стало известно больше года назад — летом 2015 года долг перед рабочими достиг 11 млн рублей. Однако, несмотря на обещания властей «принять все меры», чтобы не допустить банкротства предприятия, ситуация только ухудшилась. А весной этого года СКР возбудил уголовное дело против гендиректора завода Вячеслава Гудкова — он обвиняется органами следствия в том, что с 1 января 2014 года по 15 апреля 2014 года умышленно не уплатил ГУ УПФР в Орле и Орловском районе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на сумму более 10 млн рублей. Деньги, как считает следствие, он израсходовал на свои цели.