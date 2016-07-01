Минск, 1 июля, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Национальный банк Белоруссии с 1 июня снижает ставку рефинансирования с 22% до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Также с 1 июля снижена ставка по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков с 27 до 25% годовых и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков с 15% до 13% годовых.

Кроме этого, с 1 августа понижается предельный уровень процентных ставок по новым срочным банковским вкладам физических лиц в национальной валюте, в случае превышения которого предусматривается увеличение резервных требований, — с 1,0 до 0,9 ставки по постоянно доступным операциям Национального банка в форме кредита овернайт.

«Принятию данных решений способствовало прежде всего замедление инфляционных процессов», — сообщили в Нацбанке

По данным регулятора, годовой прирост средней широкой денежной массы в мае 2016 года составил 18,9%. «Динамика данного показателя формирует условия для дальнейшего снижения инфляции, обусловленной монетарными факторами, — отметили в Нацбанке. — На фоне снижения стоимости ресурсов на денежном рынке это даёт возможность продолжить политику по уменьшению риск-премии в процентных ставках».

Сообщается, что дальнейшие решения в области денежно-кредитной политики будут приниматься «по мере формирования соответствующих макроэкономических условий с учетом комплексного прогноза развития экономики».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, индекс потребительских цен в Белоруссии на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,5%, с декабрём 2015 года — на 7%, а рост к январю-маю 2015 года составил 12,4%.

Белоруссия традиционно входит в пул евразийских лидеров по темпам инфляции. Согласно официальному прогнозу на 2016 год, утверждённому Александром Лукашенко, рост инфляции в Белоруссии не должен превысить 12%.