Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Генеральный директор ООО «Балтийский завод-Судостроение» Алексей Кадилов и руководитель филиала концерна «Росэнергоатом» — дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций Сергей Завьялов подписали приказ о начале швартовных испытаний первого в мире плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Согласно календарно-сетевому графику строительства ПЭБ, испытания начнутся 1 июля 2016 года.

atomic-energy.ru Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов»

Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн «Росэнергоатом», по словам Завьялова, швартовные испытания пройдут по особой технологической схеме и будут совмещены с достроечными работами в помещениях перегрузочного комплекса, аппаратных и машинных отделений, что потребует от завода высокой организованности и повышенных мер безопасности. Контроль со стороны заказчика будет вестись в круглосуточном режиме.

Цель швартовных испытаний — проверка работоспособности и соответствия проектным характеристикам оборудования и систем плавучего энергоблока. «Проведение швартовных испытаний на заказе — это важнейший этап строительства, определяющий начало его финальной стадии, — отметил Алексей Кадилов. — Начав испытания более чем за год до срока сдачи ПЭБ Заказчику, мы сможем устранить возможные недостатки в работе систем, оборудования и механизмов ПЭБ».

По словам руководителя проекта 20 870 Алексея Владимирова, испытания будут проходить последовательно, чтобы не допустить совмещения строительства и испытаний в одних и тех же районах и помещениях строящегося ПЭБ. Плановый срок окончания швартовных испытаний 30 октября 2017 г.

После этого ПАТЭС «Академик Ломоносов» уже выйдет с завода как готовый объект, который будет доставлен по Северному морскому пути к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту г. Певеке. Готовность энергоблока к транспортировке должна быть достигнута к концу 2017 г. В сентябре 2019 г. «Росэнергоатом» планирует приступить к установке энергоблока на штатное место, а в осенью 2019 г. — начать испытания ПАТЭС и ввести ее в эксплуатацию.

Напомним, плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проекта 20 870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тыс. человек. ПЭБ предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. Головной ПЭБ «Академик Ломоносов» строится для плавучей атомной теплоэлектростанции в г. Певеке Чукотского автономного округа. ПЭБ — это уникальный и первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности.

Его основная цель — обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.