Севастополь, 1 июля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Реконструкция обычной круговой транспортной развязки на въезде в Севастополь в районе 5 километра Балаклавского шоссе продолжается в течение нескольких лет. Сроки сдачи объекта переносились много раз, но ремонт развязки так и не закончен. Все эти годы автовладельцы стоят в плотных пробках, разбивают подвески, глотают пыль и проклинают дорожников. Новейшая дата торжественной сдачи объекта — 1 августа, при этом стоимость работ выросла с 67 до 85 млн рублей.

Петр Шишкин ИА REGNUM Автовладельцы вынуждены стоять в пробках из-за затянувшихся строительных работ

Транспортная развязка на пересечении Камышового шоссе и улицы Хрусталева имеет вид эллипса площадью 12 тысяч квадратных метров. Шесть дорог, которые выходят на развязку, нигде не пересекаются: предполагается, что это разгрузит транспортные потоки из Севастополя на Ялту и Балаклаву.

Украинское наследство или великая финансовая дыра

Реконструкция дорожной развязки началась при украинской истории Севастополя — в 2012 году, возобновлена в 2013, но потом стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Тогда стоимость работ оценили в 23 млн 123 тыс. гривен. Российским властям Севастополя грех жаловаться на недостаток средств ‑ и город, и Крым находятся под особым вниманием федерального центра. Однако счет лет, необходимых на строительство развязки, «сравнялся»: 2:2 года.

После присоединения Крыма к Российской Федерации дорожный объект был включен в Федеральную целевую программу социально-экономического развития (ФЦП). «Транспортная развязка ул. Хрусталева-Камышовое шоссе» вошла в список объектов капитального строительства дорог 2014 года, но в итоге из-за срыва исполнения ФЦП, «перекочевала» из 2015 года в план-график 2016 года. Всего в 2016 году планируется провести капремонт 14 км дорог за 514 млн рублей.

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Строительство «Хрусталевской» развязки финансируется из федерального бюджета, на реконструкцию выделено 67 млн рублей. Контракт на выполнение строительных работ достался ООО «Строй-проект» (г.Керчь). Однако 30 июня стало известно, что изначальную смету требуется увеличить на 18 млн рублей, таким образом, стоимость работ выросла до 85 млн рублей.

«В ходе строительных работ выявляются новые работы, которые первоначально не были внесены в проект», — заявил на заседании правительства Севастополя начальник управления капитального строительства Андрей Кожинов.

«Средства на это не были предусмотрены бюджетом и контрактом организации, которая сегодня выполняет работы», — вторит ему заместитель директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

В настоящее время правительство города изыскивает средства для компенсации затрат с учетом корректировки сметы проекта.

Вечный долгострой

Пожалуй, столь большого количества обещаний в режиме «доделать-переделать-завершить-сдать» севастопольские власти не давали ни по одному проекту. Сейчас, в летний период, из-за исключительной важности он приобретает статус вечного.

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«Я предлагаю вообще не достраивать её, а объявить объектом культурного наследия в Севастополе, поставить на учёт, сформировать охранные зоны и показывать гостям нашего города как уникальную стройку Севастополя», — горько иронизирует депутат Севастопольского Заксобрания Вячеслав Горелов.

Чиновники обвиняют «выбывших из игры» подрядчиков

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Севастополя называли несколько причин ситуации, в которой оказался город — когда денег на дорожный ремонтвыделено много, а ожидаемого эффекта нет. Среди них: отсутствие смет и заключений госэкспертиз на ремонты, режим ЧС, качество договоров и недобросовестные подрядчики.

«Сначала работы велись по украинскому проекту. Пришел недобросовестный подрядчик, и на него завели уголовное дело, — сказал в марте заместитель директора департамента городского хозяйства города Севастополя Петр Буйвидас. — В проект пришлось внести изменения, пройти госэкспертизу, что потребовало времени. Затем мы трижды объявляли конкурс — но ни одна подрядная организация не пожелала взяться за объект. Недавно был определен новый подрядчик (ООО «Строй-проект» — прим. ИА REGNUM )».

«Часть работ, которую выполнила предыдущая подрядная организация, была признана не соответствующей проектным решениям. Поэтому было принято решение старое асфальтовое покрытие снять и досыпать щебня, а затем уложить новое асфальтовое покрытие», — объяснил увеличение сметы Андрей Чибисов в конце июня.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство экономического развития РФ создало «Дирекцию по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Дирекция создана для регулирования и эффективного расходования средств после того, как субъекты КФО показали низкое освоение средств ФЦП в 2015 году.

Как заявил глава дирекции Андрей Никитченко, Крым и Севастополь на 30% превысили лимиты, выделенные по ФЦП. Оба субъектам КФО должны были откорректировать свои программы в пределах жестко отведенной ФЦП, чтобы получить субсидии на 2016 год.

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