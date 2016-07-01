Москва, 1 июля, 2016, 17:00 — ИА Регнум. С 1 июля Государственный музей кино начинает публикацию видеоархива уникальных авторских лекций о выдающихся фильмах в истории мирового кино. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Музея кино.

Tobias Wrzal Кино

В 2016 году в рамках кинолекториев «Кино — это режиссура», «Кино — это актёрское мастерство» и других, на разных площадках Москвы лекции о кино читали известные киноведы, режиссёры, музыканты, писатели, архитекторы, композиторы и художники. Теперь все эти выступления можно будет увидеть онлайн. Начнёт программу кинолекторий «Кинотеатр Андалузского Пса» — совместный проект Музея кино и Галереи на Солянке.

«На лето мы временно приостановили программу кинолекториев, и сегодня для всех тех, кому наши лекции важны и интересны, запускаем видеоархив. Эта идея витала в воздухе уже давно, мы собирались публиковать видеозаписи, чтобы зрители, которые по каким-то причинам не успели посетить лекторий, всегда могли зайти на сайт Музея кино и прослушать информацию по интересующему фильму. За год мы записали действительно уникальные материалы. Поэтому хотелось, чтобы эти лекции не ушли в никуда, как однодневные мероприятия, а стали бы полезными ещё многим зрителям», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM куратор Пресс-центра Музея кино Ирина Измайлова.

Летний сезон видеолектория открывают лекции выставочно-кинематографического проекта «Кинотеатр Андалузского Пса», проходившего в Галерее на Солянке весной 2016 года. За 2 месяца зрители услышали о таких знаменитых произведениях как «Скромное обаяние буржуазии» и «Виридиана» Луиса Бунюэля, «Святая Кровь» и «Священная гора» Алехандро Ходоровски, «Битва на небесах» и «Тихий свет» Карлоса Рейгадаса, «Синий бархат» Дэвида Линча и «Подземелье» Эмира Кустурицы, и многих других.

Цитата из к/ф «Битва на небесах». реж Карлос Рейгадас. 2005. Мексика, Бельгия, Франция, Германия, Нидерланды Битва на небесах

«Идея «Кинотеатра Андалузского Пса» возникла стихийно, он развернулся очень быстро, и это действительно был уникальный проект, который, на мой взгляд, не был должным образом оценён. Поэтому мы решили, что очень важно сегодня ещё раз показать его результат. Мы собрали целую коллекцию выступлений лучших деятелей культуры и кинематографа, которые рассказали о своих пристрастиях в мире кино. Это очень интересно, ведь по картинам, которые нравятся людям, можно понять самих людей, их внутренний мир. Так, например, аниматор Юрий Норштейн потрясающе рассказал о фильме «Листопад» Отара Иоселиани — о том, насколько и почему важна эта картина в истории мирового кинематографа. Художник Ростан Тавасиев поведал о картине «Окраина» Петра Луцика, этот фильм, снятый в конце 90-х годов, после времени абсолютной чернухи, абсолютного отсутствия каких-либо эстетических поисков, сделал революцию в нашем отечественном кинематографе, и его ещё предстоит оценить по достоинству. Актриса и режиссер Рано Кубаева рассказала о фильме «Сияние» Стенли Кубрика — о кинематографических механизмах и деталях, которые она изучала на примере этой картины, это тоже очень интересно», — рассказывает Ирина Измайлова.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Паника

В рамках проекта «Кинотеатр Андалузского Пса» киновед Милена Мусина прочла цикл лекций, посвящённый эпохе авангарда в европейском кинематографе 1920-х годов. Это лекции о революционных открытиях французских киноимпрессионистов, а также рассказ о немецких киноэкспрессионистах, создателях абстрактного кино, преобразивших киноязык и сознание тех, кто этим языком владеет. Первой лекцией Милены Мусиной «Тени безумцев, чудовищ и тиранов. Кинематограф немецкого экспрессионизма» и откроется видеоархив Музея кино.

«Это кино завораживало и пугало. На экране в искривленном пространстве невероятных декораций, восходили одна за другой тени тиранов, чудовищ и вампиров. Созданное в атмосфере голода, ненависти и страха, царивших в Германии, проигравшей Первую мировую войну, кино немецкого экспрессионизма стремительно завоевывало мир. «Кабинет доктора Калигари», «Руки Орлака», «Кабинет восковых фигур», «Пражский студент», «Голем», «С утра до полуночи», «Раскольников», «Носферату — симфония ужаса», «Фаус» — эти великие фильмы, рожденные из художественных открытий немецкого экспрессионизма, дали начало новой киноэстетике (вот уже век востребованной) и самым популярным жанрам кино (фильмам ужасов и триллерам), став выразительным примером того, как открытия художественного авангарда влияют на развитее кинематографа и меняют мир», — рассказывает Милена Мусина.

В рамках видеоархива проекта «Кинотеатр Андалузского Пса» также будут представлены лекции:

искусствовед Юлия Анохина о фильме «Зеркало» Андрея Тарковского;

аниматор Юрий Норштейн о фильме «Листопад» Отара Иоселиани;

режиссер Наталья Меркулова о фильме «Гибель богов» Лукино Висконти;

кинорежиссер Рано Кубаева о фильме «Сияние» Стенли Кубрика;

художник Ростан Тавасиев о фильме «Окраина» Петра Луцика;

писатель Людмила Петрушевская о фильме «Скромное обаяние буржуазии» Луиса Бюнуэля;

фотограф Джеймс Хилл о фильме «Римские каникулы» Уильяма Уайлера;

художник Катя Бочавар о фильме «Солярис» Андрея Тарковского.

Видеоархив Музея кино будет регулярно пополняться последующими лекциями, проходящими в рамках Кинолекториев на различных площадках Москвы.