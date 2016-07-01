Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Завершено следствие по громкому делу о том, как в теле молодой петербурженки при выполнении кесарева сечения врачи забыли медицинскую пеленку. Женщина едва не погибла, после чего обратилась в правоохранительные органы и СМИ, требуя наказать виновных. Эта история вызвала большой общественный резонанс в городе.

vladnews.ru Задержание врача

Как сообщили сегодня, 1 июля, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, перед судом предстанут акушер-гинеколог Мариам Аракелян и операционная медсестра Галина Шломина, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в ноябре 2015 года в Клинике акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова» во время операции в брюшной полости пациентки медики оставили хирургическую пеленку размером 84 см на 117 см.

По данным следствия, врач Аракелян не убедилась в том, что инородный предмет извлечен из тела по завершении операции, а медсестра Шломина сообщила бригаде врачей, что счет инструментария, шовного и перевязочного материала, лекарственных средств верен, не обратив внимание на отсутствие одной хирургической пеленки.

«В результате действий обвиняемых здоровью потерпевшей был причинен тяжкий вред, так как наличие инородного предмета в брюшной полости последней привело к развитию у нее перитонита — угрожающего жизни состояния», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Петербургу.

Через несколько дней после операции женщина почувствовала плохо и была срочно госпитализирована в Военно-медицинскую академию, специалисты которой извлекли оставленную «коллегами» пеленку.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ГСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, три года подряд в Петербурге растет число уголовных дел по фактам врачебных ошибок. В 2011 и 2012 годах в Петербурге было возбуждено всего по 5 дел по врачебным ошибкам, в 2013 году — 8 дел, в 2014 году — 10 дел, а в 2015 году — уже 22 подобных дела.