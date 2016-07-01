Москва, 1 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Государство намерено уйти от ответственности за будущее пенсионных накоплений граждан, но при этом сохранить возможность распоряжаться этими средствами по своему усмотрению. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 1 июля высказал сотрудник центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова о разработке Минфином и ЦБ новой системы, которая позволит гражданам самостоятельно формировать свою будущую пенсию и при этом «в правильном направлении» концентрировать эти сбережения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Накопления

«Получается, эта система не будет являться государственным обеспечением, и призвана она будет просто помогать человеку с помощью частного сектора формировать свои накопления. То есть то, что люди, в принципе, могут делать и сейчас — к примеру, переводить деньги на депозит в банке, участвовать в различных накопительных программах НПФ, или просто вкладывать их в какие-то ценные бумаги», — заявил Григорьев.

Однако в условиях, когда все меры антикризисной политики государства сводятся к сокращению бюджетных расходов и борьбе с инфляцией любой ценой, становится тем более непонятно, в чем заключается новизна предложения Минфина, заметил эксперт:

«Допустим, у людей действительно есть накопления, и их нужно концентрировать на каком-то направлении. Но возникает вопрос — ради чего?».

«Не секрет, что за последние лет 10 доходность НПФ была очень небольшая. У очень немногих она оказывалась выше уровня инфляции. Встает вопрос, могут ли деньги вообще эффективно вкладываться в экономике, которая не растет? Пенсионные накопления должны вкладываться в стабильные высоконадежные активы при растущей экономике. В противном случае деньги будут вкладываться в торговлю и спекуляции, то есть то, что может принести хорошие деньги, но в то же время вообще оставить без всего — и при этом наверняка оставит», — подчеркнул Григорьев.

«Учитывая, что никаких долгосрочных программ развития ни Минфин, ни ЦБ не предлагают, и всё заключается в затягивании поясов и борьбе с инфляцией, то можно предположить, что государство хочет привлечь средства для решения каких-то своих внутренних, фактически частных задач», — добавил он.

При этом какой бы формат новая система пенсионных накоплений ни приняла, говорить даже о минимальном доверии населения к ней уже заведомо невозможно, считает эксперт:

«Учитывая, что все обещания по реформе пенсионной системы систематически нарушались, то нетрудно предсказать, какое доверие будет у людей к системе, которая не предлагает государственного обеспечения, а является какими-то непонятными костылями. Если вы оставляете человека наедине со своими проблемами — оставляйте. А то получается, что вы (государство) отказываетесь от всех своих обязательств по выплате пенсий, но говорите, что накопления мы все-таки заберем и так будет лучше».

«В общем, пока предложение Силуанова вызывает по меньшей мере удивление. Если развитие этой идеи пойдет в русле прошлых предложений Минфина о том, что люди должны сами обеспокоиться вопросом формирования своих пенсионных накоплений, то непонятно, зачем вообще нужны какие-либо государственные системы», — подытожил Григорьев.

Напомним, что 1 июля в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин и Банк России подготовили предложения о создании системы, которая позволит гражданам самостоятельно формировать свою будущую пенсию. По его словам, предложения Минфина и Центробанка будут вынесены на обсуждение правительства и парламента осенью 2016 года.

Министр пояснил, что «сбережения у населения есть, их надо в правильном направлении концентрировать», также добавив, что такая мера поможет, наконец, наполнить деньгами небанковский сектор финансового рынка, в котором и «должны собираться основные «длинные» ресурсы, необходимые для развития».

Ранее, 17 мая, в интервью телеканала «Россия 24» глава ведомства также заявил о том, что работающие граждане, которые хотят получать достойную пенсию, должны сами позаботиться о своем будущем, участвуя в формировании пенсионных накоплений.