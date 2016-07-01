Душанбе, 1 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Контракт по строительству плотины Рогунской гидроэлектростанции на $3,9

Bob Gundersen Плотина гидроэлектростанции

млрд подписал Таджикистан с итальянской компанией Salini Impregilo S.p.A.

Об это стало известно сегодня, 1 июля, по итогам встречи президента страны

Эмомали Рахмона с главой компании Пиетро Салини в Душанбе, передает

CA-News.

По данным пресс-службы президента, в рамках соглашения итальянская

компания, выигравшая международный тендер 27 июня, берет на себя

обязательство по проектированию, закупке оборудования и завершению

строительства плотины ГЭС.

Таджикское информагентство «Авеста» подчеркивает, что с начала восстановительных работ, то есть с 2007 года на проект потрачено около $1 млрд по курсу на тот период. Вопрос о перекрытии русла реки Вахш для строительства плотины ожидается решить до конца 2016 года.

Отметим, что плотина Рогунской ГЭС по окончанию строительства станет самой

высокой в мире, ее высота составит 335 метров. Плотина образует

водохранилище, объемом 13,3 кубических километра. Проектная мощность

гидроэлектростанции составляет 3600 МВт, а среднегодовая выработка — 13,1

млрд кВт·ч.

Эмомали Рахмон ранее заявлял о том, в ближайшие 15 лет энергетический потенциал Таджикистана будет увеличен втрое за счет ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. Таджикское руководство рассчитывает, что запуск Рогунской ГЭС сможет решить острую нехватку электроэнергии, которую страна ежегодно испытывает в

осенне-зимний период.

Однако резко против строительства плотины выступает соседний Узбекистан,

который опасается сокращения объемов подачи воды, что, по мнению

официального Ташкента, нанесет непоправимый ущерб аграрному секторы страны.

Кроме того, узбекские власти заявляют о том, что плотина, строящаяся в

сейсмоопасном районе станет угрозой безопасности всей Средней Азии.