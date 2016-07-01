Москва, 1 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Российские граждане должны ответственно подходить к вопросу выбора места отдыха в условиях непростой ситуации и угрозы террористических актов. Об этом 1 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

katyveldhorst Чемодан туриста

«Хотела бы особо подчеркнуть, что в условиях сохраняющегося риска, связанного с возможными террористическими угрозами, необходимо чрезвычайно ответственно подходить к рассмотрению вопросов планирования поездок и мест посещения, тщательно оценивая ситуацию и возможные опасности», — сказала Захарова.

По её словам, российские дипломаты ожидают от турецкой стороны «принятия всех максимально возможных, исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности российских граждан, которые намерены посетить Турцию».

Захарова также напомнила, что вступил в силу указ президента России Владимира Путина, согласно которому правительством в ближайшее время «будут приняты меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между двумя странами, снимаются ограничения на посещение Турции российскими туристами»: «Россия готова к возобновлению туристических связей с Турцией в полном объеме».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Также глава государства снял ограничения на туристические полёты в Турцию.