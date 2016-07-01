Рим, 1 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Бывший глава Римско-католической церкви Бенедикт заявил в своих мемуарах о том, что никто не вынуждал его уйти с поста папы римского, однако намекает, что «гомосексуальное лобби» пыталось оказать влияние на принятие решений Ватиканом, сообщает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.

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Историю своей жизни бывший понтифик изложил в книге «Последние беседы», которая выйдет 9 сентября. В ней Бенедикт отмечает, что ему стало известно о «гомосексуальном лобби», в которое входило четыре или пять человек. Они пытались оказать влияние на решения Ватикана, однако бывшему понтифику удалось «разбить эту могучую группу».

Напомним, с поста главы Римско-католической церкви Бенедикт XVI ушел в отставку 28 февраля, на 86-м году жизни, ссылаясь на состояние здоровья. Его преемником стал Хорхе Марио Бергольо, об избрании которого сообщили 13 марта.

Новый папа римский, Франциск I, стал первым с VIII века папой, родившимся не в Европе — он родился в Аргентине.

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