Москва, 1 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не подписывал указа об отставке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, Астахов продолжает работать. Писал ли детский омбудсмен какие-либо заявления, Песков не уточнил.

Если президент «подпишет указ о его увольнении, значит, он будет уволен, но до сих пор этого не случилось», сказал Песков. Он добавил, что других кандидатур на пост детского омбудсмена в Кремле не рассматривают.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что детский омбудсмен Павел Астахов написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Напомним, поводом для разворачивания кампании против Астахова стала его фраза, сказанная во время встречи с девочкой, пострадавшей в результате крушения лодок на Сямозере в Карелии.

Омбудсмен в ходе общения с девочкой задал ей вопрос: «Как поплавали?» Стоит отметить, что фраза эта была быстро выдрана из контекста, а весь разговор Астахова с девочкой обнародован не был.

Читайте также: Политическая кампания против детского омбудсмена Астахова набирает обороты

Позже некий Егор Решетов разместил петицию на портале Change.org, в которой написал, что возмущен вопросом Астахова и считает, что из-за этого вопроса его надо отправить в отставку. Петиция довольно быстро стала набирать популярность и за сутки собрала более 50 тысяч подписей.