Шпильберг, Австрия, 1 июля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг продемонстрировал лучшее время в первой сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии, сообщает «Р-Спорт».

appszoom.com Нико Росберг

На трассе в австрийском Шпильберге лидер личного зачета пилотов Нико Росберг преодолел один из кругов за 1 минуту 7,373 секунды. Второй результат показал коллега Росберга по команде и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, уступивший Росбергу 0,357 секунды. Тройку лидеров сессии замкнул Себастьян Феттель из «Феррари», отставший от Росберга на 0,649 секунды.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат, уступив коллеге по команде Карлосу Сайнсу-младшему, ставшему шестым.

Следующая сессия свободных заездов на Гран-при Австрии состоится 1 июля и начнется в 15:00 мск.