Монако, 1 июля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Российская бегунья Юлия Степанова, которая стала одним из главных «информаторов» Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте, может выступить на международных турнирах в качестве независимого спортсмена. Об этом сообщает в пятницу, 1 июля, пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Александр Дейнека. Бег. 1933

В пресс-релизе говорится, что «комитет IAAF по изучению допинговых случаев решил впервые предоставить спортсмену право участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена».

Отмечается, что данное решение комитет организации принял «единогласно», поскольку Степанова «внесла действительно исключительный вклад в защиту «чистых» спортсменов и целостности спорта».

Таким образом, спортсменка сможет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 5 по 21 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013-м бегунья Юлия Степанова была дисквалифицирована на два года за применение допинга. В 2014 году она вместе с мужем снялась в документальном фильме немецкого телеканала ARD, «разоблачавшем» легкоатлетов из РФ в применении допинга. Степановы эмигрировали в Канаду, а сейчас живут в США.

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