Гавана, 1 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Реальная жизнь кубинца в условиях либерализации отличается от того, как представляют ее за рубежом. Итоги опроса, проведенного агентством «РОУЗ» среди кубинских жителей, демонстрируют, что многие кубинцы зарабатывают гораздо больше официальной среднемесячной заработной платы в 687 песо ($29). Средний уровень жизни улучшается, частный сектор растет, и большинство из них имеют хоть какой-то доступ к интернету.

Adam Jones На Кубе

Согласно опросу, 34% населения зарабатывают от $50 до $100 в месяц в долларовом эквиваленте. Кроме того, 20% зарабатывают $101—200, 12% — $201—500 и около 4% зарабатывают более $500 в месяц (в том числе 1,5%, которые зарабатывают более $1000). 70% кубинцев ожидают, что их доходы увеличатся в ближайшие 6−12 месяцев. Конечно, эти цифры доходов являются относительно низкими в отличие от других стран, и среднему кубинцу приходится непросто. Однако, стоит принять во внимание, что кубинцы получают бесплатное медицинское обслуживание и образование, а также минимальные субсидии на некоторые жизненно важные расходы, указано на официальном сайте агентства «РОУЗ».

77% опрошенных имеют доступ к интернету. В основном они подключаются со смартфонов в местных wi-fi точках доступа по всему острову (66%), а также из дома (12%) и офиса (16%). Чтобы следить за последними новостями и иметь доступ к мировой индустрии развлечений в отсутствие постоянного онлайн-доступа, 62% кубинских граждан приобретают Paquete Semanal (еженедельный пакет), который представляет собой набор фильмов, телевизионных шоу, игр и т.п. 84% кубинцев, покупающих Paquete Semanal, готовы платить большую сумму за легальный контент, в случае его доступности. Растет вовлеченность населения в социальные сети, которая становится частью ежедневной жизни Кубы: 68% кубинцев утверждают, что у них есть учетная запись в Facebook, 19% — в Instagram, 13% — в Twitter и 20% — в Google+. У 57% кубинцев есть адрес электронной почты, комментирует пресс-служба агентства «РОУЗ».

Результаты опроса также показывают, что по мере увеличения доходов растет потребительская активность кубинского населения по различным товарам и услугам. С оптимизмом и более высокими доходами в ближайшие 6−12 месяцев кубинцы планируют покупку бытовой техники (16%), модной одежды (13%), парфюмерии (15%), авиабилетов (12%), обуви (12%), автомобиля (7%), ноутбука (6%), смартфона (5%) и целого ряда других товаров и услуг.

Отметим, что опрос проводился агентством «РОУЗ» среди 1,067 тыс. кубинских граждан в мае и июне 2016 года в городах Гавана, Сантьяго-де-Куба, Ольгин, Камагуэй, Пинар-дель-Рио, Сьенфуэгос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство «РОУЗ» основано в 1984 году в Бостоне. В 1989 году «РОУЗ» становится первым независимым рекламным и PR-агентством на территории бывшего Советского Союза со штаб-квартирой в Москве, предоставляя интегрированные маркетинговые услуги известным международным и российским компаниям. В 2015 году «РОУЗ» становится одним из первых маркетинговых агентств на Кубе, с представительством в Гаване.