Москва, 1 июля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы приступили к вручению уведомлений о необходимости демонтажа строения их владельцам, сообщает 1 июля «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города с уведомлением о сносе

Одним из первых уведомление получил представитель компании, владеющей небольшим кафе возле станции метро «Парк Культуры». Сооружение стоит у выхода из вестибюля метро на Зубовском бульваре уже порядка 20 лет, при этом в часы пик здесь скапливаются люди — строение мешает пройти по узкому тротуару.

Как уточнил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, подобные объекты, несмотря на небольшую площадь, создают горожанам серьезные помехи и портят облик расположенных рядом объектов культуры. В данном случае, павильон установлен возле одной из первых станций метро, построенной в середине прошлого века.

«Объекты, сносимые по программе, находятся вне градостроительного контекста», — поясняет Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня власти Москвы утвердили новый список самостроев, подлежащих демонтажу, в который вошли 107 адресов во всех округах города. Площадь данных объектов самостроя составляет 31 тыс. кв. метров.

Снос построек начнется не ранее, чем через 2 месяца после публикации списков, при этом собственники могут до этого срока самостоятельно снести строения, в таком случае им полагается компенсация.

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