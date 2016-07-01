Магас, 1 июля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Ингушетии подвели предварительные итоги ЕГЭ. По словам Министра образования республики Миланы Хасиевой, выпускники школ справились с итоговыми экзаменами в текущем году значительно лучше, чем в 2015 году, не говоря уже о предыдущих годах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамены

Так, средний балл по русскому языку по республике составил 49, что на пять баллов выше, чем в 2015 году. Три выпускника даже получили высший балл. В республике за несколько последних лет 100-балльный результат достигнут впервые. Положительный результат по математике (базовый уровень) отмечен у 80,8% школьников. В прошлом году выше проходного балла сдали ЕГЭ по этому предмету на 10,7% меньше выпускников. Из них, как отметила министр, на «хорошо» и «отлично» справились 45,9% обучаемых. В минувшем году этот показатель составлял 37,7%.

Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Минобра республики, такие положительные результаты при сдаче ЕГЭ — это результат комплексного подхода к экзамену. Он включает и усилия специалистов министерства, и внимание к ЕГЭ со стороны руководства республики. Кроме того, как отметила Милана Хасиева, на улучшение результатов ЕГЭ повлияли регулярные встречи с учащимися, отслеживание их оценок, начиная с младших классов, индивидуальный подход к школьникам, бесплатные консультации и дополнительные занятия с выпускниками, постоянные встречи с родителями.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, существенное улучшение результатов итоговых экзаменов зафиксировано во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Так, количество выпускников СКФО, которые не смогли преодолеть минимальный пороговый балл по русскому языку, снизилось с 17% в 2015 году до 7% в 2016 году, по математике базового уровня — с 27% до 15%.

Вырос средний балл участников ЕГЭ по русскому языку, литературе, математике, обществознанию. По мнению руководителя ведомства, такая положительная тенденция в СКФО явилась результатом целенаправленной работы с выпускниками и учителями в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».

Кроме того, по словам Кравцова, в ходе ЕГЭ-2016 не было зафиксировано утечек экзаменационных материалов. Полностью удалось искоренить такое явление, как ЕГЭ-туризм.