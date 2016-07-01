Москва, 1 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Около станции метро «Электрозаводская» в Москве ведут вручение уведомлений о необходимости демонтировать объекты, ранее признанные властями Москвы «самостроем». Тем временем хозяева некоторых павильонов отказываются впускать внутрь сотрудников Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник одного из павильонов ТЦ «Электрон» препятствует проходу внутрь сотрудника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города

1 июля в Москве начали вручать уведомления о демонтаже торговых объектов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе «ночи длинных ковшей». Так, через 2 месяца в столице планируют демонтировать 107 построек вблизи станций метро.

Некоторые собственники помещений относительно спокойно пропускали инспекторов внутрь для вручения уведомлений. Например, в кафе «Хлеб насущный» на Зубовском бульваре, где после сноса здания власти обещают благоустроить территорию. Однако у метро «Электрозаводская» власти встретили сопротивление сотрудников и хозяев павильонов и им пришлось вызвать наряд полиции.

Так, хозяин ТЦ «Электрон» вышел для получения уведомления, но отказывается впускать сотрудников инспекции внутрь. Работники расположенной рядом букмекерской конторы (с отдельным входом в здание) заявили корреспонденту ИА REGNUM, что и вовсе не получали никаких уведомлений, а некоторые кассиры местных торговых объектов утверждают, что не примут никаких бумаг. Хозяев большинства заведений нет на месте, заявляют они. В данный момент сотрудники инспекции ждут приезда представителей правоохранительных органов.

Инспекторы тем временем ведут около объектов установку щитов с информацией о грядущем сносе. На каждом объявлении указан адрес постройки и предупреждение, что, в случае отказа владельцев произвести демонтаж самостоятельно, это сделают представители окружной префектуры.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Москве принято постановление №336-ПП о сносе торговых и иных построек, признанных самостроем. Предыдущий снос объектов провели 9 февраля 2016 года.