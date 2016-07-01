Хозяева «самостроев» под снос в Москве отказываются впускать инспекторов
Москва, 1 июля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Около станции метро «Электрозаводская» в Москве ведут вручение уведомлений о необходимости демонтировать объекты, ранее признанные властями Москвы «самостроем». Тем временем хозяева некоторых павильонов отказываются впускать внутрь сотрудников Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города, передает корреспондент ИА REGNUM.
1 июля в Москве начали вручать уведомления о демонтаже торговых объектов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе «ночи длинных ковшей». Так, через 2 месяца в столице планируют демонтировать 107 построек вблизи станций метро.
Некоторые собственники помещений относительно спокойно пропускали инспекторов внутрь для вручения уведомлений. Например, в кафе «Хлеб насущный» на Зубовском бульваре, где после сноса здания власти обещают благоустроить территорию. Однако у метро «Электрозаводская» власти встретили сопротивление сотрудников и хозяев павильонов и им пришлось вызвать наряд полиции.
Так, хозяин ТЦ «Электрон» вышел для получения уведомления, но отказывается впускать сотрудников инспекции внутрь. Работники расположенной рядом букмекерской конторы (с отдельным входом в здание) заявили корреспонденту ИА REGNUM, что и вовсе не получали никаких уведомлений, а некоторые кассиры местных торговых объектов утверждают, что не примут никаких бумаг. Хозяев большинства заведений нет на месте, заявляют они. В данный момент сотрудники инспекции ждут приезда представителей правоохранительных органов.
Инспекторы тем временем ведут около объектов установку щитов с информацией о грядущем сносе. На каждом объявлении указан адрес постройки и предупреждение, что, в случае отказа владельцев произвести демонтаж самостоятельно, это сделают представители окружной префектуры.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Москве принято постановление №336-ПП о сносе торговых и иных построек, признанных самостроем. Предыдущий снос объектов провели 9 февраля 2016 года.