Таллин, 1 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум. В небольшом фермерском свиноводческом хозяйстве Йыгевамаа (центральная Эстония) обнаружена эпидемия африканской чумы свиней. Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 июля, сообщили в Ветеринарно-пищевом департаменте Министерства сельской жизни Эстонии, отметив, что специалисты уже работают на месте обнаружения нового очага смертельного для домашних животных заболевания. Это первый случай обнаружения АЧС в стране с осени 2015 года.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Сообщается, что на ферме объявлен карантин, решено уничтожить все поголовье местных свиней, на месте будет проведена операция по дезинфицированию территории хозяйства. Отмечается, что в хозяйствах региона сохраняется высокая степень риска заражения, поэтому в департаменте призывают всех фермеров принять повышенные меры предосторожности.

Департамент официально не разглашает местонахождение фермы в целях избегания паники среди фермеров, но признает, что речь идет о небольшом фермерском хозяйстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый случай африканской чумы свиней в Эстонии был диагностирован в сентябре 2014 года. На свинофермах зараженных чумой свиней стали обнаруживать с июля 2015 года. Согласно итогам заседания Государственной комиссии по борьбе с распространением африканской чумы свиней в августе 2015 года было принято решение о «радикальном сокращении» популяции лесных диких кабанов, являющихся разносчиками опасной инфекции. По данным департамента, эпидемия африканской чумы свиней нанесла ущерб свиноводству страны в размере семи млн евро, в 2016 году эта сумма может увеличиться до 36 млн евро. Из-за эпидемии АЧС на экспорт свинины из Эстонии были наложены ограничения. По итогам эпидемии АЧС поголовье свиней в Эстонии уменьшилось на 14%, рождаемость — на 9%. На 12% к показателям 2014 года снизилась покупательская стоимость свинины при условии, что она и так находилась на низких уровнях.

Читайте также: Эпидемия АЧС уменьшила поголовье свиней в Эстонии на 14%