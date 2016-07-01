Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге начинаются швартовные испытания энергоблока первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», сообщает 1 июля пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

rosenergoatom.ru Плавучий энергоблок

В ходе швартовных испытаний будет проверена работоспособность плавучего энергоблока и соответствие его оборудования и систем проектным характеристикам. По плану испытания продлятся до 30 октября 2017 года.

После этого, в конце 2017 года, плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» будет отправлен по Северному морскому пути к месту работы — в район порта Певек на Чукотке. Там его подключат к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту.

Предполагается, что в сентябре 2019 года ПЭБ начнут устанавливать на штатное место, а осенью 2019 года «Росэнергоатом» приступит к испытаниям плавучей атомной теплоэлектростанции, после чего введет ее в эксплуатацию.

Реакторные установки, которыми будет оснащена станция, смогут вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии и обеспечат жизнедеятельность города с населением более 200 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 2019 год запланирована остановка Билибинской АЭС на Чукотке. Это произойдет после того, как первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» будет подключена к энергосистеме региона.