Москва, 1 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Для финансово-экономического блока правительства РФ, который традиционного относится к либералам, забота о гражданах страны всегда была обузой. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 июля первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя предложения главы Минфина Антона Силуанова о необходимости формирования пенсий гражданами РФ самостоятельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«(Предложение копить на пенсию) звучит цинично, это звучит нереалистично. Для финансово-экономического блока правительства, который относит себя к либералам, а, по сути, они относятся к компрадорам, если говорить открыто, забота о российских гражданах всегда была некой обузой. Она им мешает снижать налоговое бремя для транснациональных компаний, которые работают в РФ», — считает депутат.

По его словам, нынешняя пенсионная система в РФ не имеет под собой экономических оснований. «Правительство упорно не хочет отказываться от неэффектной в нынешних условиях накопительно-страховой системы и переходить к распределительной. Потому что накопительно-страховая система, которую пытаются внедрить в России, может существовать только в экономиках, где массово присутствуют высокодоходные рабочие места, и только тогда граждане могут оплачивать свою будущую пенсию», — подчеркнул он.

«Внедрять эту систему в России, где доходы достаточно низкие, тем более в условиях кризиса они падают, это цинично, это, по сути — отказать людям в пенсионном обеспечении в будущем», — отметил парламентарий.

Нельзя за счет людей решать проблемы Пенсионного фонда, полагает Емельянов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявил о подготовке совместно с ЦБ предложений о создании системы, с помощью которой граждане смогут сами формировать свою будущую пенсию. По словам Силуанова, предложения Минфина и Центробанка будут вынесены на обсуждение правительства и парламента осенью 2016 года. Глава Минфина убежден, что «сбережения у населения есть, их надо в правильном направлении концентрировать».