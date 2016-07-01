Симферополь, 1 июля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Крымские татары обратились с призывом к властям Турции признать полуостров российским. Об этом заявил глава движения «Къырым» Ремзи Ильясов, сообщает «Говорит Москва».

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

По его словам, признание Турцией Крыма российским позволит укрепить безопасность в Черноморском регионе и ускорит преодоление кризиса между Россией и Турцией.

Ильясов также потребовал уважать выбор жителей Крыма и предельно взвешенно подойти к вопросам, касающимся Крыма и «действий киевского режима в целом». Власти Турции, по его мнению, не должны поддаваться на спекуляции украинских властей, которые преподносят искаженную картину жизни на полуострове.

Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, которому предшествовал государственный переворот на Украине. 96,77% населения Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своим.