Москва, 1 июля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В России с 1 июля 2016 года после индексации тарифы ЖКХ выросли в среднем по стране на 4%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минстроя РФ.

ИА REGNUM Инфляция

Речь идет только о коммунальных ресурсах — это вода, электричество, тепло и газ. Цены на жилищные услуги устанавливаются управляющими компаниями и не подлежат госрегулированию.

При этом сильнее всего подорожала электроэнергия — на 11−15%. Тарифы на тепло поднялись в цене на 8,1%, горячая вода подорожала на 7,8%, холодная — на 7%. Тарифы на газ выросли на 2%.В Минстрое отметили, что подорожание на 4% — это ниже уровня инфляции. Также в министерстве напомнили о федеральном стандарте на оплату расходов по содержанию жилого помещения, согласно которому, в совокупном доходе семьи доля расходов на ЖКХ не должна превышать 22%. Если расходы выше, семьям должна предоставляться субсидия.

Больше всего тарифы повысятся в Москве. Так, в столице коммунальные платежи возрастут в среднем на 7,5%. Плата за отопление увеличиться на 8,1%, горячую воду — на 7,8%, водоотведение и холодную воду — на 7%.

Газ в Москве подорожает на 2%, электричество — на 7−15%. Меньше всего за коммунальные услуги с 1 июля будут платить жители Северной Осетии. В республике тарифы вырастут на 3%.

Напомним, в январе 2016 года на форуме «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что «поставщики должны окупать затраты на поставки электроэнергии, воды и газа», и призвал глав регионов России пристально отслеживать и оперативно реагировать на внезапные скачки платежей за коммуналку.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, летом 2014 года Дмитрий Медведев обещал, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет до 2018 года ограничен уровнем инфляции.