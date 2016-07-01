Ростов-на-Дону, 1 июля, 2016, 10:36 — ИА Регнум. Более 1 тыс. подписей собрала петиция за отставку главы администрации Ростова-на-Дону Сергея Горбаня. Горожане считают, что сити-менеджер не справляется с обязанностями, и подтверждение тому — последствия стихии, обрушившейся на областной центр накануне, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

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«По улицам города текли горные реки, в центре затопило все цокольные этажи, повреждены сотни машин, погибли люди. Ливневки не работали вовсе. В столь большом городе, я считаю, это возмутительно, в городе не ведутся никакие работы. Как говорится, «как провалится, так и засыплем», — написал автор Вячеслав Мурашко. По его словам, этот пост должен занимать более ответственный человек.

Обращение горожане хотят направить не только руководству региона, но и главе Российского государства Владимиру Путину.

Напомним, вечером 30 июня в городе было объявлено чрезвычайное положение. В результате разгула стихии погибла 14-летняя девочка, восемь человек были травмированы. Их родным окажут материальную помощь. Также из-за ливня под воду ушли вокзалы, в том числе железнодорожный, десятки машин пострадали.

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