Владивосток, 1 июля, 2016, 10:35 — ИА Регнум. Член Совета Федерации РФ от парламента Приморского края Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею намерен покинуть пост сенатора. Он баллотируется в Государственную думу в одном из округов в Московской области от «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатуру Вячеслава Фетисова, сенатора от Приморья утвердили на выборы в Государственную думу РФ по Подольскому одномандатному округу №124 на съезде «Единой России». До этого он победил в праймериз, набрав 91,4% голосов. В Подольский округ входят Домодедово, Лыткарино, Подольск и Ленинский муниципальный район Московской области.

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Видимо, «наладив спорт» в Приморье, Фетисов активно принялся за Подмосковье, где в Подольске открыл физкультурно-оздоровительный комплекс. Также в планах открытие спортивной академии имени Фетисова в Домодедово.

Напомним, во Владивостоке уже есть концертно-спортивный комплекс «Фетисов-Арена» и хоккейная команда «Адмирал», основателем которой считается сенатор.

Фетисов отметил, что ему «никуда не деться» от хоккея, и он намерен способствовать развитию этого вида спорта в Подмосковье.

«Мы будем учить детей новейшим технологиям игры в хоккей, будем обучать тренеров всех уровней, привлекать лучших специалистов со всего мира», — пишет ТАСС.

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Напомним, что Вячеслав Фетисов является сенатором от Приморского края уже восемь лет. В октябре 2008 года краевые депутаты утвердили Фетисова на должность представителя в Совете Федерации. В верхней палате он возглавлял комиссию по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения. В октябре 2008 года Фетисов также стал председателем совета директоров проводящей открытый чемпионат России по хоккею Континентальной хоккейной лиги.

В декабре 2011 года Фетисов стал депутатом Законодательного собрания Приморья от «Единой России» и вновь был избран представителем регионального парламента в Совете Федерации.

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