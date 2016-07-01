Новосибирск, 1 июля, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил переход Новосибирской области на четырехчасовую разницу во времени с Москвой.

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«Предлагается перевести Новосибирскую область из 5 часовой зоны в 6 часовую зону (МСК+4, московское время+4 часа, UTC+7), что является наиболее оптимальным исходя из природно-географических и социально-экономических условий региона», — говорится на сайте Совета Федерации.

Переводить стрелки новосибирцы будут 24 июля в 2 часа 00 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 21 июня Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об отнесении Новосибирской области к 6-ой часовой зоне.

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Стоит сказать, что временной вопрос вызвал в регионе немало споров. Необходимость и целесообразность перехода области в другую часовую зону новосибирские законодатели обсуждали еще в прошлом году, когда депутаты из Алтайского края предложили совместно перейти на четырехчасовую разницу с Москвой. Тогда депутаты Новосибирской области решили, что необходимо детально разобраться в этом вопросе и взвесить все «за» и «против». Проводилось несколько различных опросов населения, тема выносилась на обсуждения специалистов различных сфер.

Высказывалось даже мнение, что столь длительное обсуждение вопроса вызвано некоторым политическим противостоянием между губернатором региона Владимиром Городецким («Единая Россия») и мэром Новосибирска Анатолием Локтем (КПРФ). Изначально Локоть выступал за переход, а Городецкий против.

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Новосибирцы в данном вопросе также не сошлись в едином мнении. Многие до сих пор выступают против перевода стрелок.