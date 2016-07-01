Москва, 1 июля, 2016, 07:32 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 г. в Российской Федерации (РФ) тарифы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 4%. Об этом сообщили ТАСС в Минстрое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Следует уточнить, что мы говорим только о коммунальных ресурсах — это вода, электричество, тепло и газ», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что цены на другие услуги вроде уборки подъездов и придомовой территории «устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья».

В Минстрое также заявили, что рост тарифа в РФ на 4% — ниже инфляции (уровень инфляции по итогам мая превысил 7%).

«В прошлом году инфляция составила 15,6%, — добавили в министерстве. — А ограничение роста совокупного платежа за коммунальные ресурсы в среднем составило 8,3%».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис заявил, что уровень задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в среднем по России сократился на 3% по итогам отопительного сезона 2015−2016 гг. Но, по его словам, несмотря на общее снижение показателя, в ряде регионов задолженность выросла.