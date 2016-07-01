Париж, 1 июля, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш прокомментировал результат матча ¼ финала чемпионата Европы-2016 против команды Польши.

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«Это потрясающий момент (выход сборной Португалии в полуфинал), как для меня, так и для команды, — цитирует Саншеша «Р-Спорт». — Мы пропустили довольно быстро, но мы верили в свои силы, были уверены в себе и хорошо играли».

При этом полузащитник добавил, что сборной Португалии может и везет пока на этом турнире, «но удача улыбается тем, кто очень много работает».

«Мы работали очень усердно и показывали нашу игру, — говорит Саншеш. — Нас критикуют много на этом турнире, но нам все равно, мы уже в полуфинале».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня сборная Португалии переиграла команду Польши в матче ¼ финала Евро — 2016 и стала первым полуфиналистом турнира. Исход встречи, проходившей на стадионе «Велодром» в Марселе, решался в серии пенальти.

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