Москва, 1 июля, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июля повышается почти на 21% и составит 7500 рублей. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

tvc.ru Деньги

В предыдущий раз минимальный размер оплаты труда в России повышался 1 января 2016 года (на 4%), до последнего времени он составлял 6204 рубля.

Как сообщает в пресс-служба Минтруда, пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда повысится заработная плата работников, получающих зарплату на уровне МРОТ.

«Повышение коснётся около 1 млн работников, из них 87% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, и 13% — работники негосударственного сектора экономики», — отметили в ведомстве.

Нынешнее повышение МРОТ позволит увеличить его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения до 64,7%.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин уточнил, что повышение МРОТ не означает увеличения с 1 июля размера страховых взносов самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей, на обязательное пенсионное и медицинское страхование. «Это связано с тем, что по закону в расчете размеров взносов используется МРОТ, установленный на начало финансового года», — пояснил министр.

Читайте также: В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ