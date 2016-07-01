Вашингтон, 1 июля, 2016, 04:42 — ИА Регнум. Национальное управление по безопасности дорожного движения США расследует смертельное ДТП, произошедшее при использовании функции автопилота электромобиля компании Tesla Motors, передаёт Associated Press.

ekopower.ru Автомобиль Model S

Сообщается, что трагический случай произошёл в начале мая в американском штате Флорида. Автомобиль Model S врезался в трейлер, совершавший поворот на нерегулируемом перекрёстке. Водитель электромобиля получил тяжёлые травмы, от которых позднее скончался в больнице.

В компании Tesla заявили, что это первый случай ДТП со смертельным исходом при использовании автопилота. Производитель полагает, что причиной аварии послужила яркая солнечная погода: сенсоры автопилота могли не различить освещённый солнцем бок трейлера.

По информации агентства Reuters, в рамках расследования планируется исследовать 25 000 автомобилей Model S, чтобы определить, сработал ли автопилот в соответствии со своей конструкцией и занесёнными параметрами или в работе техники имел место сбой.

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