Минск, 1 июля, 2016, 00:05 — ИА Регнум. «Белорусский республиканский союз молодёжи» в преддверии Дня независимости Белоруссии проведёт в Минске акцию «Подари новорожденному вышиванку». Об этом сообщает госинформагентство БелТА.

ИА REGNUM

«Активисты Союза молодёжи посетят родильное отделение 5-й городской клинической больницы и подарят 26 новорожденным белорусам — 18 мальчикам и 8 девочкам — одежду с национальным белорусским орнаментом. Малышам также привезут подгузники», — говорится в сообщении.

Сам «День вышиванки» будет отмечаться в белорусской столице 2 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведение националистического праздника предусмотрено «Республиканским планом мероприятий по проведению в 2016 году Года культуры», утверждённым в январе Совмином Белоруссии.

Особое внимание в этом плане уделено политике «белорусизации», которую руководство постсоветской республики проводит на протяжении многих лет. В разделе «Политическая культура. Воспитание патриотического самосознания граждан» значится «Организация и проведение праздника «День вышиванки» в городе Минске». Ответственными исполнителями указаны Минкультуры, Мингорисполком и созданный властями в поддержку Александра Лукашенко «Белорусский республиканский союз молодёжи», формально являющийся «общественным объединением», но имеющий особую строку в республиканском бюджете.