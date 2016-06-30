Хельсинки, 30 июня, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Финский экспорт в Россию в апреле 2016 года в денежном выражении составил 251 млн евро, в то время как российские поставки в Финляндию составили 532 млн евро. Об этом сегодня, 30 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе таможни Финляндии.

Убытки

В целом финский экспорт в денежном выражении сократился в апреле на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года и составил 4,3 млрд евро. При этом стоимость импорта увеличилась на 4% — до 4,5 млрд евро.

Напомним, за период с 2012 по 2015 год финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%. В большей степени сокращение вызвано падением цен на нефть и связанной с этим девальвацией рубля, считают эксперты финского исследовательского института экономики ETLA. Санкции, введенные из-за кризиса на Украине, только усилили амплитуду этого падения, отмечают финские экономисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 12 месяцев 2015 года экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. В свою очередь, российские поставки в Финляндию за указанный период сократились на 31% до 5,98 млрд евро. Стоит отметить, что доля РФ в структуре финского экспорта снизилась до 5,9% (для сравнения: в 2014 году она составляла 8%, в 2013-м — 9,6%).

Осенью 2015 года Центральный Союз сельскохозяйственных производителей Финляндии МТК сообщил, что финские фермеры потеряли на российских контрсанкциях около 400 млн евро. При этом убытки производителей молока составили около половины этой суммы — 200 млн евро.

Как заявил 22 марта после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё президент РФ Владимир Путин, в 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского президента, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют.

«И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин. Он также добавил, что с обеих сторон понимают важность и значение торгово-экономических связей и «относятся к этому настолько бережно, насколько это возможно в современных условиях».